Семь человек скончались из-за коронавируса в Китае за сутки

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За минувшие сутки семь человек скончались в Китае после заражения коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление китайского государственного комитета по здравоохранению.

На территории страны был зафиксирован 41 новый случай заражения, все они являются ввозными, говорится в сообщении. Отмечается, что 590 человек были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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