Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

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Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Новые случаи выявлены в Киевской и Тернопольской областях, говорится в заявлении украинского минздрава. Таким образом, число инфицированных на территории Украины достигло 41 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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