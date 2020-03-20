В Зимбабве первый человек заразился коронавирусом
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В Зимбабве первый человек заразился коронавирусом, пишет Министерство здравоохранения и охраны здоровья детей страны.
Как сообщает ведомство, заболел 38-летний мужчина, приехавший из Великобритании 15 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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