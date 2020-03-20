В Великобритании закроют рестораны, кинотеатры и спортзалы из-за коронавируса

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Правительство Великобритании собирается запретить работу ресторанов, пабов, кинотеатров и спортзалов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Ограничительные меры первоначально будут распространятся на Лондон, где в данный момент наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

По сведениям издания, глава британского правительства Борис Джонсон может объявить о введении запрета на вечерней пресс-конференции.

В данный момент коронавирусом в Британии заразились больше 3200, скончались 184 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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