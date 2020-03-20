Вашингтон сообщил о первой смерти от коронавируса
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В Вашингтоне зафиксирована первая смерть в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Муриэла Баузера.
Он заявил, что от коронавируса скончался 59-летний мужчина.
Баузер добавил, что пациент поступил в больницу неделю назад с высокой температурой и кашлем.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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