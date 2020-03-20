Вашингтон сообщил о первой смерти от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/708/11618708/upload-Depositphotos_24955805_l-2015-pic905-895x505-27052.jpg">

В Вашингтоне зафиксирована первая смерть в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Муриэла Баузера.

Он заявил, что от коронавируса скончался 59-летний мужчина.

Баузер добавил, что пациент поступил в больницу неделю назад с высокой температурой и кашлем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Франции за сутки врачи диагностировали 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом