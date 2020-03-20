В США преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги
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В Северной Каролине преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги, пишет Fox News.
Полицейские остановили фургон и арестовали подозреваемых. В машине кроме туалетной бумаги были бумажные полотенца, спрос на которые тоже вырос.
В США коронавирусом заразились больше 16,5 тысяч, скончались 225 человек.
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