В США преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги

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В Северной Каролине преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги, пишет Fox News.

Полицейские остановили фургон и арестовали подозреваемых. В машине кроме туалетной бумаги были бумажные полотенца, спрос на которые тоже вырос.

В США коронавирусом заразились больше 16,5 тысяч, скончались 225 человек.

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