Коронавирус зафиксировали на Мадагаскаре
На территории Мадагаскара зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что инфицированных всего три человека.
Соответствующий диагноз вынес мадагаскарский исследовательский институт.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Распространявший коронавирус аргентинец может получить до 15 лет
— В Великобритании за сутки от коронавируса скончались почти 40 человек
— В Ватикане издали декрет об индульгенциях верующим во время пандемии коронавируса