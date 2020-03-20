Коронавирус зафиксировали на Мадагаскаре

На территории Мадагаскара зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что инфицированных всего три человека.

Соответствующий диагноз вынес мадагаскарский исследовательский институт.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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