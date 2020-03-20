Опасность рака и COVID-19 сравнил врач

Врач Александр Мясников в интервью порталу «Слово и дело» сравнил опасность онкологических заболеваний и нового типа коронавируса COVID-19.

По его мнению, рак является более опасным, чем коронавирус.

Он уточнил, что в случае возникновения пневмонии у пожилого человека в результате заболевания коронавирусом смертность составляет 10%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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