Число заболевших коронавирусом в России возросло до 253
В России в девяти регионах выявлено 54 случая заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общее число заболевших в России составило 253 человека.
Так, 33 новых случая заражения были зафиксированы в Москве. Еще четверо заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге.
По данным оперштаба, всего из больниц были выписаны 12 пациентов в России.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
— Из больницы в Коммунарке выписали первого вылечившегося от коронавируса