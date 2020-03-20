Из больницы в Коммунарке выписали первого вылечившегося от коронавируса
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Из московской больницы в Коммунарке врачи выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса, написал главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.
«Не так страшен черт...» — написал Проценко.
В России коронавирусом заразились 206 человек. 18 марта из больницы в Коммунарке врачи выписали около ста пациентов, результаты тестирования которых показали отрицательный результат.
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