В Приморском крае мать заставляла дочь делать уроки, избивая ее кипятильником

В Октябрьском районе Приморского края мать заставляла дочь делать уроки, при этом избивала ее кипятильником. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об инциденте рассказала полиции подруга 12-летней девочки.

В феврале в Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку за то, что тот опаздывал домой со школы.

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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию