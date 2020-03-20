В Приморском крае мать заставляла дочь делать уроки, избивая ее кипятильником
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В Октябрьском районе Приморского края мать заставляла дочь делать уроки, при этом избивала ее кипятильником. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, об инциденте рассказала полиции подруга 12-летней девочки.
В феврале в Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку за то, что тот опаздывал домой со школы.
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