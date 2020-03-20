Главврач больницы в Коммунарке назвал варианты конца пандемии

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что существует несколько вариантов развития событий относительно коронавирусной инфекции в мире. Об этом сказал в фильме RT «Эпидемия».

По его словам, если распространение коронавируса будет идти на спад так же, как в Китае, то «все закончится в мае-июне», в период респираторных заболеваний.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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