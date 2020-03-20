Зеленский сообщил о первом гражданине Украины, излечившимся от коронавируса
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране излечился первый украинец, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, выздоровел пациент из Черновцов. Мужчина дважды сдал анализы на наличие COVID-19, оба раза тест показал отрицательный результат.
«Можем констатировать официально, что на Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой», — сказал Зеленский.
По сотоянию на 20 марта, в стране подтверждено 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое человек из данного числа погибли.
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