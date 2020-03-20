Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 тыс.
По данным на 13.50 мск 20 марта, число погибших составило 10 030. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии.
Число зараженных составляет 244 522.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.