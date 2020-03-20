Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить ложные данные о COVID-19

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Роскомнадзор, на основании требований Генпрокуратуры России, потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «Газету.Ru».

Речь идет о сообщениях, которые создают угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

В случае, если фейковые сведения не будут удалены, Роскомнадзор применит к редакциям и учредителям соцсетей меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Отмечается, что материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о применении мер реагирования к распространителям будут направлены в правоохранительные органы РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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