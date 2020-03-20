Песков заявил, что петицию общественников о коронавирусе учтут

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12016045/RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-37475.jpg">

Кремль изучил петицию общественных деятелей, которые потребовали от президента России Владимира Путина и правительства страны принять комплекс экстренных мер по борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, предложенные общественниками инициативы будут учтены, однако окончательные решения принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Да, безусловно, мы обратили внимание [на петицию], уверены, что на это обратят внимание и в штабе», — отметил Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса

— Песков высоко оценил меры по борьбе с коронавирусом