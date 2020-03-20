Вдову Гагарина похоронили в подмосковных Мытищах

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Супругу первого космонавта Земли Юрия Гагарина, Валентину, похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что церемония прощания также прошла в Мытищах.

Валентина Гагарина умерла на 85-м году жизни, о ее смерти стало известно 17 марта.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Гагариных, Галине и Елене, в связи с кончиной их матери.

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