Песков высоко оценил меры по борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все меры для недопущения распространения коронавируса в России были приняты заблаговременно, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Так, в правительстве был оперативно создан и начал работать соответствующий штаб, меры со стороны медработников также были осуществлены в кратчайшие сроки.
По его словам, это дало некоторый положительный эффект.
Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент также осуществляется все возможное для сведения опасности к минимуму.
Песков также добавил, что сейчас ведется международное сотрудничество между российскими и зарубежными врачами, в частности, с китайскими медиками.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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