Врач определил сроки завершения пандемии коронавируса

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Главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, что значительного спада эпидемии коронавируса стоит ожидать к середине апреля. Соответствующее видео с экспертом опубликовал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

По словам Мясникова, вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением.

Специалист считает, что повторная вспышка может произойти осенью.

Он также добавил, что пока медицине до конца не известны даже способы передачи коронавируса. При этом он отметил, что поддерживает введение карантина.

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