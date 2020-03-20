Синоптики рассказали о наступлении в Москве «астрономической» весны
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В пятницу, 20 марта, в Москве наступила астрономическая весна. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень», — сказали в музее.
Так, в 6.53 мск наступило весеннее равноденствие, или астрономическая весна.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +8°С.
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