Синоптики рассказали о наступлении в Москве «астрономической» весны

В пятницу, 20 марта, в Москве наступила астрономическая весна. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень», — сказали в музее.

Так, в 6.53 мск наступило весеннее равноденствие, или астрономическая весна.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +8°С.

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