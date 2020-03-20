Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным информированного источника агентства, школьник рассказал полицейским, что аэрозольный пистолет «Пионер» (разрешение для покупки не нужно) он приобрел в соцсети у незнакомых людей, а сам выстрел сделал случайно. По словам восьмиклаcсника, в школу он пришел с пистолетом, чтобы сделать фотографию.

Также источник, ссылаясь на слова матери, заявил, что мальчик относит себя к националистической группе «Рекс».

Полиция уже инициировала проверку.