ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ*
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно сведениям ФСБ, «задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств».
Как отмечается, злоумышленники собирали деньги, прикрываясь благотворительной деятельностью. В общей сложности, на счета террористов поступило 2 млн руб.
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