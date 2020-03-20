Врачи рассказали о средствах защиты от коронавируса

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Врачи отметили, что прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом у людей, передает РИА «Новости».

По словам заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Александра Карабиненко, вакцинация повышает защиту от инфекций, в том числе и от COVID-19. Кроме того, прививка от гриппа помогает улучшить естественную иммунную защиту человека.

Он отметил, что прививаться в первую очередь следует людям, которые часто болеют простудно-воспалительными заболеваниями в течение жизни.

Специалист считает, что риск заражения у людей с хорошим иммунитетом ниже.

Для укрепления иммунитета Карабиненко советует правильно питаться и отказаться от фаст-фуда, при этом закаляться сейчас не стоит, лучше всего делать это летом.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, для укрепления иммунной системы необходимо принимать лактобактерии или ферменты.

Оксолиновую мазь или обычное оливковое масло можно наносить в нос, они не позволяют вирусам и бактериям попасть в организм.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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