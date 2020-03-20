В России провели более 143 тысяч тестов на коронавирус

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В лабораториях Роспотребнадзора провели свыше 143 тыс. исследований на коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 19.03.2020 проведено 143 519 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — указано в сообщении.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выпускается достаточное количество тест-систем для обнаружения коронавируса, дефицит отсутствует.

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