В Москве в пятницу ожидается до +8°С

Переменную облачность, небольшие осадки и до +9°C прогнозируют в Московском регионе в пятницу, 20 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики утверждают, что днем в Москве будет от +6 до +8°C, ночью похолодает до -4°C. В Подмосковье воздух прогреется до +9°C, а ночью возможны заморозки до -7°C.

В ночные часы также возможен небольшой снег и гололедица.

Ветер ожидается западный и северо-западный — 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Из-за ветра в столичном регионе с 09:00 20 марта до с 09:00 22 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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