«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса

Газета «Ведомости» временно сменила название на «Вседомой» из-за коронавируса.

«20 марта выйдет не совсем обычный номер газеты «Ведомости». Мы изменили наш логотип на первой полосе», — сообщается на сайте издания.

В газете пояснили, что логотип временно изменен, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.