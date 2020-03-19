Израильтян обязали сидеть дома из-за пандемии коронавируса
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об ужесточении мер в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что карантинные рекомендации минздрава страны теперь носят обязательный характер, а также назвал призыв оставаться дома «указанием, которое обязательно к исполнению».
Премьер-министр уточнил, что подписал несколько чрезвычайных указов, которые также вводят ограничение на передвижение.
«В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения», — добавил Нетаньяху.
Вступившие в силу ограничения не будут касаться граждан, которые работают на жизнеобеспечивающих производствах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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