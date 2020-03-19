Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло почти 11 тыс. человек
Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон уведомил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в стране за сутки увеличилось почти на 2 тысячи человек. Об этом сообщает BFMTV.
Таким образом, общее число заболевших во Франции установилось на отметке в 10 995 человек.
По данным Саломона, жертвами инфекции в стране стали уже 372 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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