Украинский водолаз переправлял в Румынию медицинские маски по дну реки

На Украине сотрудниками пограничной службы был задержан мужчина, который переправлял на территорию Румынии медицинские маски. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пограничники проводили патрулирование у берегов реки Тис, когда из воды вышел мужчина в гидрокостюме. Он попытался скрыться, однако был задержан.

Он признался, что переправлял под водой в Румынию медицинские маски. Сотрудники пограничной службы отметили, что контрабандист рисковал своей жизнью, поскольку температура воды в реке низкая, а течения сильные.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде 10 дней ареста.