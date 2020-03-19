В России нет погибших в результате коронавируса

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

В штабе подчеркнули, что летальных исходов в результате заболевания новым типом коронавируса нет.

«Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», — сказано в сообщении штаба.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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