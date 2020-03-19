Всех прибывающих в Россию из-за границы поместят на карантин на 14 дней
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Главный санитарный врач России Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России из-за границы, передает РИА «Новости».
До этого речь шла только об изоляции граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Постановление вступает в силу со для публикации.
Все прибывающие в Россию должны сообщить об этом на «горячую линию» и изолироваться в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности их направят в больницы.
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