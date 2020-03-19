80 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Из-за угрозы распространения коронавируса большинство регионов России ввели режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

Согласно данным региональных властей, на режим повышенной готовности перешли 80 из 85 регионов.

Режим пока не введен в Орловской и Тверской областях, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Режим повышенной готовности предполагает перенос или отмену всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий, которые нельзя отменить от 50 до 1000 человек. Жителям таких регионов рекомендовано не выезжать за границу. Школы и вузы переведены на работу в дистанционном режиме.

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