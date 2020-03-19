Кабмин: в России есть все необходимое для медпомощи заболевшим

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Правительство России заявило, что в стране есть все необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

«Осуществлена подготовка медицинских организаций к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тысяч инфекционных коек, из них более 12 тысяч – реанимационных и 396 – обсерваторов. Подготовлено 7,5 тысяч мельцеровских боксов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах есть 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительство выделило средства для закупки дополнительного оборудования.

К оказанию медицинской помощи готовы шесть тысяч врачей-инфекционистов, почти две тысячи пульмонологов и более 18 тысяч медсестёр.

В России коронавирусом заразились 147 человек.

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