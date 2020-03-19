На Фиджи первый человек заразился коронавирусом
На Фиджи врачи обнаружили первый случай заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Фрэнка Баинимарама.
«Рано утром в четверг, 19 марта, на Фиджи был подтвержден первый случай нового коронавируса, известного как COVID-19», — сказал Баинимарама.
Премьер отметил, что человек заразился за пределами страны. Пациент находится в стабильном состоянии под медицинским наблюдением.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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