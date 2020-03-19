Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в УФО

В последнем регионе Уральского федерального округа — Югре — был введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Таким образом, режим действует во всех регионах округа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такие меры были предприняты властями в целях снижения распространения коронавируса на территории России.

В рамках режима повышенной готовности школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, введется мониторинг цен на товары и АЗС, планируется отменить выезды организованных групп на различные мероприятия за пределы региона. Кроме того, ведется наблюдение за приехавшими из-за границы и людьми, которые контактировали с ними.

По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пять человек.

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