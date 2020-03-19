Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения коронавируса

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В парламенте Нидерландов во время обсуждения ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Бруно Брюинс потерял сознание, пишет газета Nu.nl.

Он вышел к трибуне, чтобы выступить, однако внезапно ему стало плохо и он упал. К нему сразу подбежали другие парламентарии, подняли его и подали стакан воды. После того, как Брюинс выпил воды, его вывели из зала.

Позднее министр поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что упал в обморок из-за напряженной работы и истощения.

«Сейчас я направляюсь домой, чтобы отдохнуть и завтра вернуться на работу для борьбы с коронавирусом», — написал он в Twitter.

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