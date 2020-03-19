Для создания медицинских масок в России могут привлечь военных и студентов

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Если число зараженных коронавирусом будет стремительно увеличиться в России, то для создания медицинских масок начнут привлекать военных, осужденных и молодых людей. Такое распоряжение нескольким ведомствам дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Россияне и гости России, предположительно, начали массово скупать средства защиты, когда в РФ начали выявляться первые случаи заражения коронавирусом. В связи с этим в настоящее время уже наблюдается дефицит товара.

По данным газеты, распоряжение Мишустина будет реализоваться в несколько этапов. В рамках первого будут задействованы производственные мощности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На втором этапе начнут привлекать для создания медицинских масок военнослужащих, студентов вузов и колледжей, а также заключенных.

По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пять человек.

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