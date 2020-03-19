Комендантский час не будут вводить в Москве из-за коронавируса
Министерство обороны России опровергло данные о якобы планируемом введении комендантского часа в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Как отмечает министерство, в сети появилось фейковое распоряжение ведомства о якобы введения комендантского часа в столице. Минобороны предполагает, что информационный вброс могли совершить представили одной из соседних стран.
Документы о введения запрета на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток не издавались и не будут.
«Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», — отметили в министерстве.
По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пятеро.
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