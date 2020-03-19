Бельгийцы с балконов поаплодировали сражающимся с коронавирусом врачам

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Жители Бельгии вышли на балконы и открыли окна 18 марта в 20.00 (22.00 мск), чтобы поаплодировать медицинскому персоналу, который противодействует коронавирусу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что граждане, которым предписана изоляция из-за вируса, таким образом выразили свою благодарность в Брюсселе и других городах Бельгии.

По словам главы правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта, такая акция будет проводиться в городах страны и в другие вечера. Он призвал присоединиться к ней всех жителей.

«Покажем солидарность и признательность за их столь ценную работу», — добавил он.

По последним данным, в Бельгии зафиксировано 1486 случаев заражения коронавирусом и 14 летальных исходов.

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