Из Черногории вывезут в Россию 120 россиян

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Из Черногории должны были вылететь на самолете в Россию первые 120 граждан РФ, которые остались в стране после введения мер по противодействию коронавирусу. Об этом рассказали РИА «Новости» в аэропорту Подгорицы.

Ранее Черногория закрыла границы с Россией из-за распространения вируса COVID-19. Власти Черногории согласились выпустить россиян на родину, если черногорцы вернутся из России.

Как рассказали сотрудники аэропорта, вечером 18 марта пассажиров забрали с побережья Черногории. Планировалось, что их вылет состоится в 21.45 (23.45 мск).

«Самолет... прибывает из Москвы с двумя пассажирами, обратно доставит 120 человек», — уточнили сотрудники аэропорта.

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