В Турции возросло число погибших от COVID-19

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Минздрав Турции сообщил об увеличении числа жертв заражения новым типом коронавируса COVID-19, передает РИА «Новости».

Глава ведомства Фахреттин Коджа рассказал о еще одном погибшем в результате заражения коронавирусом 61-летнем мужчине.

Также он рассказал о возрастании числа инфицированных до 98 человек.

Общее число заразившихся в Турции, по словам Коджи, составило 191 гражданин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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