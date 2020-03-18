Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки

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В Германии число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 36%. Об этом сообщает Focus Online.

Общее число зараженных достигло 12 300 граждан.

По данным издания, день назад этот показатель находился на отметке 9036 человек.

Также число смертей от коронавируса достигло 31 случая, а вылечившимися числятся 105 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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