ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/396/12746396/RIAN_6035761.HR-pic905-895x505-66151.jpg">

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о закрытии границ с контролируемой Украиной территорией из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эти меры связаны с возможностью усугубления ситуации с распространением вируса на Украине из-за массового возвращения граждан из Италии, Испании и других стран Европы, где эпидемиологическое положение хуже.

Данное решение вступит в силу с субботы, 21 марта.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной», — говорится в заявлении Пушилина.

Он также подчеркнул, что жители ДНР еще могут вернуться обратно с территории Украины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим изоляции: какие страны закрывают границы

— На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса

— Депутат Верховной рады заразился коронавирусом