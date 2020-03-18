В московском баре появился коктейль «Коронавирус»
В одном из баров столицы появился коктейль «Коронавирус», сообщается на странице заведения в Instagram.
«При клинических испытаниях ни один официант не пострадал. Случаев заражения — ноль. ...Рекомендуется употреблять в случаях панической атаки, когда дикое желание приобрести гречку и туалетную бумагу непреодолимо», — говорится в публикации про напиток.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Это коктейль "КоронаВирус"�� При клинических испытаниях, ни один официант не пострадал. Случаев заражения: 0 Принимать необходимо ежедневно, для профилактики и борьбы с паникой Спиртосодержащая продукция крайне полезна для верхних дыхательных путей�� Рекомендуется употреблять в случаях панической атаки, когда дикое желание приобрести гречку и туалетную бумагу непреодалимо���� P. S. Никого не хотим обидеть, просто понижаем градус общей паники. С любовью к вам❤ Берегите себя и своих близких! #коронавирус #нетпанике #антисептики #разведка #мысвами #вместе