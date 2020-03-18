Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде алкоголя для заболевших коронавирусом

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что употребление алкоголя при коронавирусе не поможет ни при заболевании, ни в целях профилактики, передает «Интерфакс».

Брюн пояснил, что любая инфекция — это токсикоз, и алкоголь только добавляет организму токсикоз, поэтому самочувствие больного при употреблении алкоголя будет только ухудшаться.

Пить алкоголь для профилактики также бесполезно, заявил нарколог.

«Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но и глаз и носа, а туда алкоголь залить проблематично», — заключил он.

При этом, по словам Брюна, наносить спирт на руки для профилактики также бесполезно, так как он выветривается через несколько минут.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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