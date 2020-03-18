Путин про голосование: на первом плане остаются жизнь и здоровье граждан

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что россияне поддержат поправки к Конституции во время голосования 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти дополнения (поправки к Конституции. — примечание «Газеты. Ru) востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что не исключает факта переноса дня голосования в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Российский лидер добавил, что на первом плане будет жизнь и здоровье граждан.

Ранее Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон 22 апреля 2020 года.

В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Изменения предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.

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