Суды ограничат рассмотрение дел из-за COVID-19

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Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президиум Верховного суда России.

Так, рассматривать будут лишь дела категории безотлагательного характера. К ним относятся дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних или недееспособных лиц и другие.

Некоторые из дел будут рассматривать в порядке приказного, упрощенного производства. Отмечается также, что в судах приостановлен личный прием граждан.

Кроме того, судебным органам рекомендуется работать с применением видео-конференц-связи при наличии соответствующей возможности.

Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, США и ОАЭ, а также закрыла границы с рядом государств, чтобы избежать распространения заболевания. Некоторые регионы страны, в том числе Москва, ввели особое положение повышенной готовности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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