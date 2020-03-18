Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов, находящихся в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.

В нем говорится об угрозе взрывов на борту самолетов Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва.

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