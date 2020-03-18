Швейцария закроет воздушное сообщение с нешенгенскими странами
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Швейцарские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства для нешенгенских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, ограничения были наложены на авиасообщение с Италией, Францией, Германией, Испанией, а также Австрией.
Власти уточнили, что ограничение носит временный характер.
Также Швейцария приостанавливает выдачу въездных виз для граждан третьих стран.
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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