Швейцария закроет воздушное сообщение с нешенгенскими странами

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Швейцарские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства для нешенгенских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, ограничения были наложены на авиасообщение с Италией, Францией, Германией, Испанией, а также Австрией.

Власти уточнили, что ограничение носит временный характер.

Также Швейцария приостанавливает выдачу въездных виз для граждан третьих стран.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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