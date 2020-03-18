Черногория разрешила вылет для части туристов из России

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Министерство иностранных дел Черногории дало одобрение на вылет части российских граждан, которые оставались на территории страны из-за введенных ограничений на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российское посольство подтвердило получение соответствующей ноты от черногорского ведомства.

Также российский МИД заявил о готовности трех самолетов вылететь в Черногорию за своими гражданами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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